المذيع محمود سعد يصدم المصريين: لا أحب والدي ولا أحترمه

صدم الإعلامي المصري محمود سعد، متابعيه، بكشفه عن مشاعره تجاه والده الراحل، مؤكدا أنه لا يكن له أي حب على الإطلاق.

"جرح في القلب"

وروى محمود سعد تفاصيل لحظات وفاة أبيه، ورد فعله السلبي بسبب هجر والده له ولإخوته وترك المسؤولية لوالدته. وقال في بث مباشر عبر صفحته في فيسبوك: "يوم انتقل والدي إلى جوار الله، كنت بقول إني مش هزعل لأن بيني وبينه هجر وغدر، وجرح في قلب، بيني وبينه طريق وفراق وطريق هو اللي بدأه، والدتي فضلت 27 سنة تربي في 4 عيال، مهتمتش ولا استمتعت بحياتها، أسرتها كانت عادية، لكن ربنا ساعدها".

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"الناس متعرفش إن ليا أب"

وشدد على أنه لولا إصرار والدته على إقامة عزاء لأبيه ما فعل، موضحا "لما والدي توفي كنت في مكتبي، والدتي بلغتني وطلبت مني أروح له بسرعة، والدي كان موصي أخويا الكبير قبل ما يموت أنه يدّفن مع جدتي من أمي لأن كان بيحبها جدًا، والدتي طلبت مني أنزل نعي في الجرنال، قلت لها الناس متعرفش إن ليا أب أصلا لكن أمي أصرت على إننا نعمل عزاء".

"مش فاكر مات امتى"

كما أوضح: "لما والدي توفي متأثرتش ولا كنت حاسس بحاجة، أنا حتى مش فاكر هو مات امتى، أن أبويا كان خالع نفسه من حياتنا رغم أنه كان غني، ورغم إن تربية أمي نجحت ومطلعتش مجرم ولا صايع، لكن لغاية دلوقتي لما اسمع حد بيتكلم عن أبوه بتضايق، ولما كبرت بقيت أقول أبويا قالي إيه أو إيه الذكرى اللي سابهالي ملقتش حاجة".

فيما وجه رسالة للآباء الذين يتركون أبناءهم بعد الانفصال قائلا: "هتفضل تيجي سيرتك بشكل مش كويس، وإنك تسأل على عيالك دي مش رحمة ولا مودة منك.. دا واجب، إزاي تصب غضبك من مراتك على عيالك؟".