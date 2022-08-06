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السيسي: نجري اتصالات على مدار الساعة حول غزة

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الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي - رويترز
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي - رويترز

السيسي: نجري اتصالات على مدار الساعة حول غزة

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، إن بلاده تجري اتصالات على مدار الساعة مع جميع الأطراف منعاً لخروج الأوضاع في غزة عن السيطرة.

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وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون المصري أن مصر حريصة على نزع فتيل أي أزمة، وهذا ما تفعله فيما يخص قطاع غزة.

"كلامنا إيجابي"

كما أضاف "كلامنا حول غزة دائما إيجابي مع جميع الأطراف"، التي دعاها إلى التهدئة وعدم التصعيد وشجعها على الحوار.

يذكر أن إسرائيل شنّت ضربات جوية على غزة السبت ردت عليها حركة الجهاد بإطلاق وابل من الصواريخ.

وقالت تل أبيب إنها اضطُرت لإطلاق عملية "استباقية" ضد حركة الجهاد، مشددة على أن المجموعة كانت تخطط لهجوم وشيك بعد أيام من التوتر عند حدود غزة.

قتلى جراء الغارات

والجمعة شنت تل أبيب ضربات جوية على غزة أوقعت عدداً من القتلى، بينهم تيسير الجعبري القيادي البارز في حركة الجهاد التي ردت بإطلاق عشرات الصواريخ على إسرائيل.

وكانت مصادر عدة أكدت أن مصر تحاول التوسط لتهدئة التوتر. وقال مصدر أمني مصري، إن جهود الوساطة التي تبذلها القاهرة مستمرة منذ الجمعة، مضيفاً: "نأمل في التوصل إلى توافق من أجل عودة الهدوء في أقرب وقت".

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