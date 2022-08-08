جديد سد النهضة بالصور.. التخزين الثالث بلغ 7 مليارات

كشفت صورة فضائية حديثة التقطت لسد النهضة أن إثيوبيا تمكنت من تخزين كميات مياه بلغت 7مليارات متر مكعب خلال عملية الملء الثالث التي مازالت متواصلة حتى الآن رغم اعتراض مصر والسودان.

وكشف الخبير المصري الدكتور عباس شراقي استمرار التخزين الثالث حتى اليوم الاثنين، بكمية تصل إلى 7 مليارات متر مكعب عند منسوب 597 متر فوق سطح البحر، موضحاً أن إجمالي المخزون في بحيرة سد النهضة بلغ 15 مليار متر مكعب، واقتراب المياه من سد السرج حيث أصبحت على بعد 100 متر فقط.

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وأضاف شراقي أن إثيوبيا واصلت وضع الخرسانة لتعلية الممر الأوسط حتى الأيام الأولى من هذا الشهر، كاشفا أن كل يوم يمر خلال هذا الأسبوع يتم فيه تخزين نصف مليار متر مكعب مع استمرار تدفق حوالي 70 مليون متر مكعب من فتحتي التصريف نحو السودان ومصر، وزيادة ارتفاع منسوب البحيرة بمقدار 70 سم.

وأوضح أن إثيوبيا كانت تستهدف الوصول إلى منسوب 595 متراً بإجمالي 18.5 مليار متر مكعب مياه مخزنة، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يرتفع منسوب البحيرة مؤقتاً طوال شهري أغسطس وسبتمبر إلى منسوب 595 متراً.

اعتراض مصري

يُذكر أن مصر سجلت اعتراضا إلى الأمم المتحدة وأعلنت رفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق معها ومع السودان، وقالت القاهرة إن هذا يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب.

وأشارت إلى أنها سعت خلال المفاوضات، التي جرت على مدار السنوات الماضية، للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، غير أن إثيوبيا أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة.

وقبل أيام أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن موقف مصر في ملف سد النهضة ثابت ولن يتغير، مؤكدا أن مصر اتخذت المسارات الدبلوماسية في هذه الأزمة وحاولت أن تتحلى بالصبر وخطوات التفاوض.

وقال السيسي، خلال لقائه بطلاب الكلية الحربية، صباح أول أمس السبت إن الدولة تتحرك في ملف سد النهضة بهدوء وتفاوض، مؤكدا أن الأمور لن تُحل بالصوت المرتفع بل بالقدرة والعمل والصبر، مضيفاً بالقول: المياه أمانة في رقبتي ومحدش هيمسها.