بسبب حسن شاكوش.. اتهام أعضاء في نقابة الموسيقيين بالفساد

تقدم المحامي المصري، أيمن محفوظ، ببلاغ للنائب العام ضد نقابة المهن الموسيقية في مصر يتهمها بالفساد وتلقي رشاوى من أجل قيد مطرب المهرجانات حسن شاكوش الذي صدر ضده من قبل قرار بمنعه من الغناء مدى الحياة، وطالب بتجميد عضوية شاكوش.

وقال المحامي في البلاغ الإلكتروني الذي حمل رقم 184714 لسنة 2022 عرائض النائب العام: بعد الأزمات المتلاحقة لنقابة الموسيقيين وبعد عودة شاكوش من الوقف، وحصوله على كارنيه بعضوية نقابة الموسيقيين دون اتباع الاشتراطات القانونية اللازمة، تعالت الأصوات داخل نقابة الموسيقيين بوجود شبهات للفساد والتربح من أموال النقابة في وقائع عديدة.

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واقعة قبول تبرع مشروط

كما أضاف البلاغ: إن ما فجر البركان الخامد لمنظومة الفساد هي واقعة قبول تبرع مشروط من مطرب المهرجانات حسن شاكوش بإلغاء قرار وقفه عن الغناء، وهذا ما يجعل الأمر في صورة رشوة من شاكوش إلى أعضاء مجلس النقابة لأنهم في حكم الموظف العام وأموال النقابة هي أموال عامة، ومن ثم فإننا نكون أمام واقعة رشوة مكتملة الأركان.

وأشار محفوظ إلى أن واقعة شاكوش مخالفة أيضا لنص المادتين 38 و39 من قانون المهن الموسيقية والتي جاء مضمونهما بأن مجلس النقابة له حق قبول التبرعات والهبات غير المشروطة، ولأن تبرع شاكوش كان مشروطا ومخالفا لقواعد قبول التبرع، وأن من أعضاء مجلس النقابة من يعملون بأجر من خلال وجودهم في لجان، وتصرف لهم مكافآت ومزايا عينية، فهنا تكون الجريمة مكتملة الأركان حيث إنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة لنقابة الموسيقيين والعمل لدى النقابة بأجر.

وطالب محفوظ في نهاية بلاغه بسرعة بحث الأمر والتحقيق الموسع في تلك المخالفات الجسيمة بنقابة الموسيقيين، وتشكيل لجنة فورية للتحفظ على سجلات النقابة والتحقيق مع أعضاء مجلس النقابة في الاتهامات بالرشوة والفساد، وكذلك تجميد عضوية شاكوش بنقابه الموسيقيين لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ اللازم قانونا.