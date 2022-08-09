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بنفس طريقة ذبح نيرة.. شاب مصري يقتل فتاة طعناً أمام المارة

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من موقع الحادث
من موقع الحادث

بنفس طريقة ذبح نيرة.. شاب مصري يقتل فتاة طعناً أمام المارة

القاهرة - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

على طريقة طالبة المنصورة نيرة أشرف التي قتلت ذبحا على يد زميلها أمام بوابة الجامعة، أقدم شاب على طعن فتاة حتى الموت أمام مدخل عقار بالشرقية شمال مصر.

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وألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، القبض على شاب قتل فتاة بعدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد، وذلك في مدخل عمارة سكنية بنطاق دائرة قسم شرطة أول الزقازيق.

15 طعنة

تبين أن الشاب المتهم قتل طالبة تدعى (سلمى ب م 20 عاما) طالبة بكلية الإعلام جامعة الشروق ومقيمة بمركز أبو حماد، وذلك بعد أن سدد لها 15 طعنة متفرقة بمدخل عمارة محجوب بالقرب من محيط محكمة جنايات الزقازيق.

تواجد أمني مكثف

وتشهد المنطقة تواجدا أمنيا مكثفا، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق.

وتستمع أجهزة الأمن حاليا لعدد من المارة وأقارب الفتاة لمعرفة دوافع القاتل وسبب الجريمة.

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