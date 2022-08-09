اتصال بين السيسي ورئيس وزراء إسرائيل حول التهدئة في الأراضي الفلسطينية 

اتفقت مصر وإسرائيل على ضرورة تحقيق الاستقرار والهدوء في الأراضي الفلسطينية.

وخلال اتصال هاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الاسرائيلى يائير لابيد، مساء الإثنين، عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي عن بالغ التقدير لدور الوساطة الناجحة التى قامت بها مصر خلال الايام الماضية للتوصل لوقف سريع لإطلاق النار، وتثبيت وإعادة الهدوء في قطاع غزة، وهو ما يرسخ دور مصر كركيزة اساسية لاستقرار منطقة الشرق الاوسط.

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وأشار السيسي، من جانبه، إلى أن مصر قامت بجهود ومساع حثيثة ومركزة لاحتواء الموقف الميداني وللحيلولة دون امتداد نطاق المواجهة وزيادة الأعمال العسكرية، مشددا على أهمية البناء على التهدئة الحالية وقطع الطريق على أي محاولة لتوتر الأوضاع سواء بالضفة الغربية أو بقطاع غزة.

ودعا السيسي إلى اتخاذ خطوات فورية لتحسين الوضع المعيشي في قطاع غزة للتخفيف من الظروف المتدهورة هناك والإسراع في تحسين العلاقات الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية، ودعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

و أكد الرئيس المصري أن بلاده تتطلع لتجديد الأمل لدى الشعب الفلسطيني فى تحقيق السلام المنشود والحصول على حقوقه المشروعة وفق المرجعيات الدولية، وهو ما يفرض حتمية انهاء دائرة العنف والتصعيد المتكرر سعياً لفتح الباب امام فرص وجهود التسوية وتحقيق الاستقرار والهدوء تمهيداً لاطلاق عملية السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، التى من شأنها تغيير واقع المنطقة بأسرها.

وكانت مصر قد دعت إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل في قطاع غزة اعتبارا من الساعة 11:30 مساء الأحد بتوقيت فلسطين.

وكشف مصدر مصري مسئول أن مصر كثفت اتصالاتها مع كافة الأطراف لاحتواء التصعيد الحالي في قطاع غزة.

‏واعلنت مصر أنها تلتزم بالعمل للإفراج عن الأسير الفلسطيني خليل العواودة ونقله للعلاج، وكذلك الإفراج عن الأسير الفلسطيني بسام السعدي في أقرب وقت ممكن.