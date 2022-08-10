شاهد.. لحظة القبض على قاتل طالبة الإعلام في مصر

جريمة مروعة هزت مصر في الساعات الماضية وأعادت إلى الأذهان حادثة ذبح الطالبة نيرة أشرف على يد زميلها أمام بوابة جامعة المنصورة، بعد أن أقدم شاب على طعن فتاة حتى الموت في مدخل عقار بمدينة الزقازيق شمال البلاد.

في الجديد، كشف فيديو لحظة القبض على إسلام محمد قاتل طالبة الإعلام سلمى الشوادفي طعناً بالسكين عقب ارتكابه الجريمة.

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وظهر الشاب المتهم ممسكاً بالسكين ويردد بهستيريا عبارات غير مفهومة. كما كان بحوزته 50 ألف جنيه.

كذلك أظهر المقطع المصور محاولات الجيران والمارة الإمساك بالمتهم وانتزاع السكين منه.

مشادة كلامية ثم مشاجرة

يذكر أنه بحسب المعلومات التي حصلت عليها "العربية.نت "من مصادر أمنية وأصدقاء القتيلة، فإن سلمى وإسلام زميلان بكلية الإعلام في جامعة الشروق، وأن الفتاة كانت تتدرب في العمل الصحافي بصحيفة محلية في مدينة الزقازيق، وكان الشاب يرتبط بها عاطفياً من جانب واحد.

كما بينت تحقيقات أجهزة الأمن أن المجني عليها، سلمى بهجت محمد (20 عاماً) والمتهم إسلام محمد فتحي محمد (20 عام) تقابلا في ممر عمارة زيدان بالزقازيق وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام خلالها المتهم بطعن الفتاة بسكين عدة مرات حتى لفظت أنفاسها وسط ذهول المارة وأصحاب المحال التجارية بالمنطقة.

عدة تدوينات

كذلك كشفت التحريات أن المتهم نشر عدة تدوينات على صفحته في إنستغرام هدد فيها بقتل الفتاة، منها صورة سكين ملوثة بالدماء. وقبل واقعة القتل بنصف ساعة، نشر القاتل تدوينة هدد فيها بقتل الفتاة فعلياً.

وفي أقواله أمام أجهزة الأمن، قال القاتل إنه يحب الفتاة وكان ينوي الزواج منها ولشدة حبه لها رسم لها صورة ووشماً على صدره ويديه، مضيفاً أنها تخلت عنه ورفضت الارتباط به لذلك قرر قتلها.

كما أشار إلى أنه سدد 15 طعنة لها من الأمام بخلاف طعنتين من الخلف، وتركها مضرجة بدمائها، ثم لاذ بالفرار قبل ضبطه من جانب قوات الأمن.