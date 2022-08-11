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فاجعة مروعة.. وفاة 5 أطفال مصريين جوعاً خلال رحلة هجرة غير شرعية لإيطاليا

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شهادات ناجين من الموت في عرض البحر المتوسط
أرشيفية
مصر وليبيا

فاجعة مروعة.. وفاة 5 أطفال مصريين جوعاً خلال رحلة هجرة غير شرعية لإيطاليا

المركب الذي كان يقلهم إلى إيطاليا عبر ليبيا ضل طريقه واستغرق وقتاً أطول من المعتاد ما أدى لنفاد كميات الطعام والمياه ووفاة الكثير من ركابه جوعاً وعطشاً

  القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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صدمة كبيرة تلقاها أهالي مدينة أبنوب التابعة لمدينة أسيوط جنوب مصر بعد الإعلان عن وفاة 6 من أبنائها بينهم 5 أطفال خلال رحلة هجرة غير شرعية إلى إيطاليا.

وتلقت السلطات بلاغا بوفاة 6 أشخاص من مدينة أبنوب بأسيوط نتيجة الجوع والعطش خلال رحلة هجرة غير شرعية إلى إيطاليا، حيث ضل المركب الذي يقلهم طريقه واستغرق وقتا أطول من المعتاد، ما أدى لنفاد كميات الطعام والمياه ووفاة الكثير من ركابه جوعا وعطشا.

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وكشف أهالي المدينة وجود 5 أطفال من الضحايا، حيث راودهم حلم الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا، وقامت أسرة كل منهم بسداد مبالغ كبيرة للسماسرة، فضلا عن صاحب المركب الذي تبين أنه من أبناء محافظة الشرقية.

وكشف الأهالي أن الاتفاق تضمن سفر هؤلاء الأطفال إلى إيطاليا عبر ليبيا وكان على المركب نحو 650 شخصا معظمهم من الأطفال، وأثناء سيرهم في البحر ضلوا الطريق والاتجاه، ووصل المركب إلى الشواطئ التونسية، ثم إلى اليونان ومنها إلى إيطاليا، ما أدى لطول المسافة ومدة الرحلة، ونتج عنه نفاد كميات الطعام والمياه، ما أدى إلى إصابة الأطفال بإعياء شديد من الجوع والعطش ووفاة 5 أطفال.

وفي مارس الماضي، شيع المئات من أهالي محافظة المنوفية جثامين 5 شباب راحوا ضحية الهجرة غير الشرعية في حادث غرق مركبهم عند السواحل الليبية، وذلك خلال رحلة هجرة غير شرعية إلى إيطاليا.

وتكررت حوادث غرق الشباب في رحلات هجرة غير شرعية خلال الأعوام الماضية، حيث شهدت عدة محافظات مصرية حوادث مماثلة.

وفي أغسطس من العام الماضي، شهدت قرية تلبانة بالدقهلية شمال مصر حادثا كبيرا، حيث اختفى العشرات من أبناء القرية خلال رحلة هجرة غير شرعية إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط وعن طريق عصابة لتهريب الشباب بطرق غير مشروعة.

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وقبلها شهدت محافظة الفيوم غرق المئات من شبابها خلال رحلات هجرة غير شرعية إلى إيطاليا أيضا عبر ليبيا حيث ابتلعهم البحر المتوسط.

ووضعت مصر خطة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تم إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن إصدار قانون 82 لعام 2016 لمكافحة الظاهرة، ووضع عقوبات رادعة لها وتجريمه كافة أشكال تهريب المهاجرين.

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