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13 قتيلاً وجريحاً بحادث سير مروع في مصر

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حادث أسوان

13 قتيلاً وجريحاً بحادث سير مروع في مصر

الحادث وقع بين سيارتين بالطريق الزراعي في مدينة أسوان

القاهرة- العربية.نت

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لقي 11 شخصا مصرعهم وأصيب آخران في حادث تصادم مروع بطريق رئيسي في محافظة أسوان جنوب مصر، وتلقت السلطات المصرية بلاغا بوقوع تصادم مروع بين سيارتين بالطريق الزراعي في مدينة أسوان، أسفر عن سقوط 11 قتيلا وإصابة اثنين آخرين.

حادث أسوان
حادث أسوان

وتبين أن الحادث وقع أمام قرية الجعافرة التابعة لمركز دراو حيث اصطدمت سيارة ميكروباص أجرة كانت متجهة لمدينة كوم إمبو، بسيارة نقل ثقيل كانت متجهة لمدينة أسوان ما أسفر عن مصرع 11 شخصا وإصابة 2 آخرين.

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وكلف محافظ أسوان المسؤولين بسرعة التدخل حيث تم الدفع بنحو 13 سيارة إسعاف قامت بنقل الجثامين لمشرحتي مستشفيات دراو وكوم أمبو، بالإضافة إلى المشرحة العمومية بأسوان ونقل المصابين لمستشفى أسوان الجامعي.

وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

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