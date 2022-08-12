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النائب العام المصري يحيل قاتل سلمى فتاة الشرقية إلى محاكمة جنائية عاجلة

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سلمى وإسلام
الضحية سلمى والقاتل إسلام

النائب العام المصري يحيل قاتل سلمى فتاة الشرقية إلى محاكمة جنائية عاجلة

النيابة العامة: المتهم بيَّت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحها بعد رفضها وذويها خطبتها له، لشذوذ أفكاره، وسوء سلوكه

دبي - العربية.نت

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أمر النائب العام المصري، الخميس، بإحالة المتهم إسلام محمد إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما تتهمه النيابة العامة به من قتله المجني عليها سلمي بهجت عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وجاء في بيان النيابة العامة أن المتهم بيَّت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحها بعد رفضها وذويها خطبتها له، لشذوذ أفكاره، وسوء سلوكه.

سلمى بهجت
سلمى بهجت

وأضاف البيان أن المتهم توعدها وبعضًا من ذويها بقتلها إذا ما استمر رفضهم، ولتجاهلهم تهديداته وحظرهم تواصله معهم بأي وسيلة احتال على إحدى صديقاتها حتى علم منها موعد لقائها بها بعقار بالزقازيق، فاختاره ميقاتًا لقتلها.

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وأشار إلى انه سبق المتهم المجني عليها إلى العقار، واشترى سكينًا من حانوت جواره سلاحًا لجريمته، وقبع متربصًا لها بمدخل العقار حتى قدومها، فانهال عليها طعنًا بالسكين قاصدًا إزهاق روحها، حتى أسقطها صريعةً محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياتها.

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