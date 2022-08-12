برلمان مصر يدعو لجلسة طارئة لنظر أمر عاجل وأنباء عن تعديل وزاري 

دعا برلمان مصر نوابه لعقد جلسة طارئة اليوم السبت لنظر أمر عاجل.

وقرر مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد جلسة طارئة اليوم السبت، في تمام الساعة 12 ظهرا، حيث أرسلت الأمانة العامة للمجلس رسائل عاجلة إلى الأعضاء، تفيد بعقد جلسة طارئة، لنظر أمر عاجل.

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ويأتي انعقاد الجلسة في الإجازة البرلمانية والتي من المقرر لها أن تنتهي في بداية أكتوبر القادم فيما رجحت مصادر برلمانية أن تكون الجلسة مخصصة لنظر تعديل وزاري مرتقب أو مناقشة ملف سد النهضة بعد اعلان اثيوبيا اكتمال الملء الثالث رغم اعتراض مصر والسودان.

وقالت المصادر لـ "العربية.نت" إن الجلسة ستكون متعلقة بتعديل وزاري جديد واستبعاد عدد من الوزاراء وضخ دماء جديدة في دولاب العمل الحكومي، مضيفة أنه من المحتمل مناقشة ملف سد النهضة كذلك وفقا للمستجدات الجديدة .

ووفقا للمادة 129 من الدستور المصري فإنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

ونصت المادة على أنه وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطر رئيس الجمهورية بذلك.

وتنتظر مصر تعديلا وزاريا منذ شهور خاصة بعد تقدم وزيرة الصحة هالة زايد بطلب إجازة مفتوحة بعد إصابتها بوعكة صحية ، فيما تم تكليف وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار بالقيام بأعمال وزارة الصحة بجانب مسؤوليته في وزارته، واستقالة أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام .

وشهدت مصر في أكتوبر من العام 2019 تعديلا وزاريا شمل تغيير 10 وزراء وعودة وزارة الإعلام.