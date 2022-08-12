نشر فيديو اعترافات قاتلي فتاة المعادي قبل إعدامهما

نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو لاعترافات المتهمين بقتل مريم "فتاة المعادي"، وذلك بعد تنفيذ حكم الإعدام بهما عقب ارتكابهما جريمة هزت مصر عام 2020.

وعرض الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "mbc مصر"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو لاعترافات المتهمين بقتل مريم المعروفة إعلاميا بـ"فتاة المعادي"، بعد أن قررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة القضية لحين محاكمتهم.

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وجاء في مقطع الفيديو، أن المتهم وليد عبد الرحمن قال إنه تسلم السيارة صباحًا وقابل "محمد" في المعادي، مضيفًا: "قعدنا نلف شوية علشان نلاقي حد ناخد منه الشنطة، قابلنا واحدة في المعادي خدنا منها الشنطة وجري الميكروباص وخدنا بعضنا وطلعنا على الأوتوستراد ورمينا الشنطة قبل دار السلام، وفتشت الشنطة لاقينا فيها 85 جنيه والفيزا بتاعتها والكارنيه، وأنا أخدت المكياج بتاعها ورميناها فاضية".

في حين قال المتهم الثاني بقتل مريم، محمد أسامة: "نزلنا الصبح واشتغلنا على العربية من 7 الصبح لحد 3 ونص، وقولنا نطلع ناخد شنطة، وقبل ما ننزل المعادي حطينا على النمر شحم، وطلعنا على هناك، وماشيين في شارع وكان في بنت ماشية محجبة، وفضلنا ماشيين وراها وسحبت الشنطة والبنت عافرت معايا ووقعت في الأرض، وأنا أخدت الشنطة، ووليد جري بالعربية".