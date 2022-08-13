بتدوينة مؤثرة.. وزيرة الهجرة المصرية تلمح لمغادرتها منصبها

ألمحت، وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، بتدوينة مؤثرة لمغادرتها منصبها قبل ساعات قليلة من التعديل الوزاري الذي سيناقشه البرلمان اليوم السبت.

وكتبت السفيرة نبيلة مكرم عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تقول "يعطى مع الاختبار منفذا ويعطى مع المحنة التعزية، وفي كل الأحوال الشكر لضابط الكل على كل عطاياه".

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وتابعت مكرم: الشكر لكل الأحباء والأصدقاء والزملاء، وحتى الذين لم أتشرف بمعرفتهم، على دعواتهم لي ولأسرتي ولابني الحبيب رامي، وأثق في إلهي العادل والمنصف للصارخين إليه.

وأردفت: شكري وعظيم تقديري أيضا لدولتي وقيادتي السياسية ليس فقط على مساندتهم لشخصي في هذه الظروف، ولكن أيضا لمنحي فرصة خدمة وطني على مدى 7 سنوات، كان شرفا عظيما سأظل أفتخر به طول عمري.

واختتمت الوزيرة: دعواتكم لي ولرامي، ودعواتي القلبية بكل الخير والبركة لبلدي وأهلها.

وكان رامي فهيم نجل الوزيرة قد اتهم بقتل زميلين له في أميركا في 19 أبريل الماضي، حيث اتهم الشاب بطعن أحد زميليه بالعمل بسكين عدة طعنات في شقتهما التي يقيمان فيها.

وكشف أحد حراس المبنى أنه شاهد نجل الوزيرة على سطح المجمع السكني قبل ساعات فقط من اكتشاف جريمة القتل، كما شوهد في نفس الطابق من شقة الضحية صباح يوم ارتكاب الجريمة.

وتم توجيه الاتهام بالقتل للشاب البالغ من العمر 26 عاماً، فيما طالبت الوزيرة متابعيها بالدعاء لها ولابنها قائلة في تغريدة لها "كأم، أطلب منكم الدعاء لي ولأسرتي في هذه المحنة، وأدعو معكم لابني رامي وللضحية الذي لقي ربه".