مصر: نقف مع السعودية في مواجهة العنف والإرهاب

أعلنت مصر، السبت، عن دعمها لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية. وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن تضامُن مصر مع المملكة في مواجهة كل ما يُهدد أمنها واستقرارها، مؤكدةً على وقوفها مع المملكة في مواجهة كافة صور الإرهاب والعنف والتطرف.

وأعلنت مصر مجددًا دعمها لما تتخذه السعودية من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة كافة الأشقاء بالمملكة من المواطنين وكذا المقيمين، مثنية على يقظة السلطات السعودية وقدرتها على التعامل مع أحد العناصر المطلوبة أمنيًا.

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وأعربت خارجية مصر عن التمنيات بالشفاء العاجل للمُصابين.

وكانت رئاسة أمن الدولة في السعودية أعلنت، الجمعة، أنه تم تعقب أحد المطلوبين أمنياً مساء الأربعاء، وعند مباشرة إجراءات القبض عليه، بادر بتفجير نفسه بحزام ناسف ما نتج عنه مقتله وإصابة مقيم وثلاثة من رجال الأمن، وذلك في حي السامر بمحافظة جدة.