النيابة المصرية: جثامين ضحايا الكنيسة تؤكد الوفاة بالاختناق فقط

أكد بيان للنائب العام المصري، حمادة الصاوي، اليوم الأحد، أن شهوداً بموقع حريق كنيسة المنيرة في إمبابة بمحافظة الجيزة الذي أودى بحياة العشرات أشاروا إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي بجهاز لتوليد الكهرباء.

وأضاف البيان أن النيابة انتهت من مناظرة كافة جثث حادث حريق كنيسة أبو سيفين في إمبابة "ولم تلحظ فيها إصابات ظاهرة دالة على أمور أخرى خلاف الاختناق".

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41 قتيلا على الأقل بينهم أطفال

كما أفاد بمقتل 41 شخصا وإصابة 16 شخصا آخرين بينهم ضابطان وفردا شرطة، مشيرا إلى استجواب 14 شخصا من المصابين، سمحت حالتهم بهذا الاستجواب.

وكان قد اندلع الحريق في كنيسة بحي مكتظ بالسكان، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 41 شخصا - بينهم عشرة أطفال- وإصابة 14 آخرين، حسبما أفادت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في البلاد.

قفزوا من الطوابق العليا

فيما قال شهود عيان إن الكثير من المصلين المحاصرين قفزوا من الطوابق العليا لكنيسة أبو سيفين في محاولة للفرار من ألسنة اللهب الشديدة.

كما قالوا إن عددا كبيرا من الأطفال كانوا داخل المبنى المكون من أربعة طوابق عندما اندلع الحريق.

"دخان وتدافع"

من جهته، قال وزير الصحة المصري إن الدخان والتدافع خلال محاولة المتواجدين الفرار من النيران هو السبب في سقوط قتلى.

وقال مسؤولون إنه تم إرسال 15 عربة إطفاء إلى مكان الحادث لإخماد النيران، بينما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفيات القريبة.

السيسي يعزي

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي هاتفيا إلى رأس الكنسية الأرثوذوكسية في مصر، البابا تواضروس الثاني، لتقديم تعازيه، وفقاً لما أعلنه مكتب الرئاسة.

وكتب السيسي على فيسبوك قائلا: "أتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وقد وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره".

ماس كهربائي

من جانبها، أفادت وزارة الداخلية بأنها تلقت بلاغا عن الحريق الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، ووجدت أن الحريق اندلع في مكيف بالطابق الثاني من المبنى.

وألقت الوزارة باللوم على ماس كهربائي في اندلاع الحريق الذي تسبب في انتشار كميات هائلة من الدخان.