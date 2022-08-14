صور.. عشرات القتلى والجرحى بحريق مروع في كنيسة مصرية

اندلع حريق بكنيسة أبو سيفين بحي إمبابة غرب العاصمة المصرية صباح الأحد أسفر عن عشرات الضحايا بينهم أكثر من 40 قتيلا على الأقل.

فيما أفاد بيان لوزارة الصحة المصرية بأنه تم "نقل 55 حالة للمستشفيات بحادث حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة.. وجاري حصر الوفيات".

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النيران التهمت الكنيسة

في التفاصيل، تلقت السلطات بلاغا بنشوب الحريق المروع، وتبين أن النيران انطلقت من الطابق الرابع بالكنيسة وامتدت لباقي الطوابق المقامة على مساحة 130مترا والتهمت غالبية محتويات الكنيسة فيما أصيب العشرات باختناقات.





محاولة السيطرة على الحريق

ودفعت السلطات العديد من سيارات الإسعاف لنقل القتلى والمصابين، كما دفعت عشرات سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على النيران وإخماد الحريق.

السيسي يعزي

من جانبه، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه يتابع عن كثب تطورات الحادث، وقال عبر صفحته على مواقع التواصل إنه وجه كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين.

وتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يعبد بها.

عشرات الإصابات

بدوره، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إنه تم نقل51 مصابا في الحريق إلى المستشفيات لتولي العلاج.

كما تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق في الحادث.