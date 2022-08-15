أول فيديو من الداخل.. شاهد لحظة اندلاع حريق كنيسة إمبابة

كشف فيديو من كاميرا مراقبة اللحظات الأولى لاندلاع الحريق داخل الكنيسة في مصر والذي وقع أمس الأحد، وأسفر عن سقوط 41 قتيلا و14 جريحاً.
وأظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي انبعاث دخان كثيف خلال قداس الصلاة وبدء انزعاج المتواجدين، فيما كان كاهن الكنيسة يواصل المراسم قبل أن تزداد كثافة الدخان وتملأ أرجاء المكان.
سحب من الدخان
كما كشف الفيديو استمرار بعض المتواجدين رغم كثافة الدخان وانصراف البعض الآخر قبل أن تختفي الصورة والأشخاص وتسيطر سحب الدخان على المكان.
إلى هذا، أكد مصدر كنسي صحة الفيديو، مضيفاً في تصريحات لصحيفة "الشروق" المصرية أن الحريق كان أثناء الصلاة وكان يتوجب على الكاهن إيقافها.
وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت وفاة 41 مواطنا في حريق كنيسة أبوسيفين بإمبابة وإصابة 14 آخرين.
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه تم نقل 55 حالة إلى مستشفى إمبابة العام والعجوزة، مشيرا إلى أن 4 من المصابين حالتهم غير مستقرة.
وضع الكنائس
من جانبها أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن، أن الدولة المصرية بصدد المراجعة الكاملة لوضع الكنائس خاصة القديمة منها لمنع وتجنب أي كوارث جديدة.
وقالت الوزيرة إن الإدارات المحلية ومعها إدارات تنظيم الكنائس تقوم حاليا بمراجعة وضع الكنائس الموجودة وتقنينها وغلق القديم منها واستبدالها بأخرى جديدة، مشيرة إلى أنه لا يمكن تقنين بعض الكنائس التي تقع بأماكن غير ملائمة وهو ما تقوم به الدولة حاليا.
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