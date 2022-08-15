صرخت وهددت القاتل.. النيابة تحتجز والدة شيماء جمال

قررت محكمة جنايات الجيزة إيداع والدة المذيعة الراحلة شيماء جمال داخل قفص الحجز، بسبب صراخها خلال نظر جلسة محاكمة قاتل ابنتها، وحدوث مشادة كلامية بينها وبين المتهمين وتهديدها لهما.

فقد فوجئت المحكمة خلال نظرها قضية مقتل المذيعة شيماء جمال، اليوم الاثنين، بوالدة المذيعة تصرخ بوجه المتهمين وتشتبك معهما، مخالفة قوانين حضور الجلسات.

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وعلى الفور تقرر احتجازها في القفص خلال الجلسة عقابا لها.

"السفاح الخائن"

وهذه ليست المرة الأولى، ففي الجلسة السابقة وصفت والدة الإعلامية المصرية الراحلة، قاتل ابنتها بـ"السفاح الخائن".

وقالت موجهةً حديثها للقاضي القاتل خلال وجوده في القفص: "يا سفاح يا خاين"، مضيفةً بالقول إنها لو دخلت القفص حيث يقف قاتلا ابنتها فستنتقم منهما شر انتقام.

اعترافات الزوج

وعن تطورات القضية، أجلت حكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال محمد الباقي، محاكمة زوج الإعلامية شيماء جمال، وشريكه، المتهمين بقتلها داخل مزرعة بالجيزة ودفنها، لجلسة الغد للمرافعات.

في حين أعلن عمر هريدي، محامي القاضي أيمن حجاج زوج المذيعة، قبل يومين تنحيه عن الدفاع عن المتهمين وذلك بعد إطلاعه على ملف القضية.

جاء ذلك بعدما اعترف الزوج بقتل زوجته بزعم الدفاع عن النفس، زاعما أنها كانت كثيراً ما تطالبه بإشهار زواجه منها وتهديدها بنشر مقاطع مصورة وصور لعلاقتهما الزوجية صورتها دون علمه وفضح أمر زواجهما، فضلاً عن مطالبتها له بمبلغ 3 ملايين جنيه للموافقة على الطلاق دون أن تشوه سمعته أو تهدد مستقبله الوظيفي.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم عزم النية على قتل زوجته المذيعة، واتفق مع المتهم الثاني حسين الغرابلي على ذلك وخططا لاستئجار مزرعة ودفنها فيها بعد قتلها.

قتل عمد

وتبين أن المتهمين حددا يوم الاثنين الموافق 20 يونيو/حزيران الماضي موعداً للتنفيذ، وفي يوم السبت الموافق 18 يونيو/حزيران 2022 توجها لشراء الأدوات اللازمة لتجهيز المقبرة اللازمة لدفن الجثمان بها.

وفي يوم التنفيذ اصطحب المتهم الأول زوجته المجني عليها للمزرعة، فيما كان المتهم الآخر في انتظاره بها.

وكشفت التحقيقات أنه في ذلك اليوم دخل القاضي وزوجته المذيعة للاستراحة بالمزرعة، وكان الاتفاق بين المتهمين على أن تكون عبارة "تجهيز كوب من الشاي" هي علامة التنفيذ، وما إن أطلقت تلك الإشارة حتى غافل المتهم الأول زوجته وقام بضربها بسلاح ناري مرخص على رأسها وجثم عليها وأطبق على عنقها، ثم ساعده المتهم الثاني وقيد ذراعيها لشل حركتها وظلا على هذا الوضع لمدة تقارب 10 دقائق حتى فارقت الحياة.