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محامي نيرة أشرف يكشف: الحبس 6 أشهر لمسربي فيديو جثتها

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نيرة أشرف

محامي نيرة أشرف يكشف: الحبس 6 أشهر لمسربي فيديو جثتها

القاهرة - العربية.نت

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بعدما أثار تسريب فيديو جثمانها في المشرحة غضباً واستياء عارمين، كشف محامي نيرة أشرف، طالبة المنصورة التي قتلت على يد زميلها في يونيو الفائت، جديداً.

فقد قال خالد عبد الرحمن الأحد إنه صدر حكم بحبس مسربي الفيديو، وهم 3 متهمين، بالحبس 6 أشهر وكفالة 20 ألف جنيه وغرامة 50 ألف جنيه.

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جروح ذبحية

يذكر أن السلطات كانت فتحت تحقيقاً عاجلاً في واقعة تسريب فيديو مؤلم وصادم لجثة نيرة أشرف بالمشرحة، حيث تم تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر جثمان الشابة، التي قتلت ذبحاً على يد زميلها محمد عادل، بعد وقوع الحادث بلحظات وعليه آثار الدماء التي غطت كامل ملابسها.

كما كشف الفيديو وجود جروح ذبحية بكامل جسد نيرة ورقبتها وأسفل أذنيها.

صدمة معنوية ونفسية

فيما أعلنت أسرة نيرة أشرف اتخاذها كافة الإجراءات القانونية تجاه مسرب الفيديو، وتقدمت ببلاغ رسمي إلى النائب العام.

وأوضحت أن انتشار الفيديو أصاب أفراد العائلة بصدمة معنوية ونفسية.

يذكر أن محكمة جنايات المنصورة كانت أيدت حكم الإعدام بحق محمد عادل بتهمة القتل العمد.

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