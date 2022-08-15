وسط ترقب.. نظر محاكمة المتهمين بقتل المذيعة شيماء جمال

وسط ترقب شعبي، تنظر محكمة جنايات الجيزة بعد قليل، جلسة محاكمة المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال.

اعترافات المتهمين

وكان المتهم الأول المستشار أيمن عبد التواب حجاج قد اعترف في الجلسة الأولى أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الجيزة، بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، ولكنه نفى تعمده قتلها، كذلك نفى صديقه حسين الغرابلي الاشتراك في القتل من الأساس.

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من جانبه، قرر محامي المستشار أيمن حجاج، قبل يومين، ترك قضية الدفاع عن موكله وذلك بعد اطلاعه على ملف القضية المتهم فيها نائب رئيس مجلس الدولة بقتل زوجته والباعث على ذلك، على حد قوله في تدوينة نشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

الإحالة للجنايات

وسبق أن أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج زوج المجني عليها أضمر التخلص منها إزاء تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغٍ مالي وعده المتهم الأول به.

مخطط القتل

وتبين من التحقيقات أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روح الإعلامية شيماء جمال، ووضعا لذلك مخططا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين اشتريا أدوات لحفر القبر، وأعدا مسدسا وقطعة قماشية لإحكام قتل المجني عليها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه.