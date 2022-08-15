فنانة مصرية تفقد 6 من أفراد عائلتها بفاجعة كنيسة إمبابة
العربية.نت تواصلت مع ميريتيا عماد لكن بسبب حالتها النفسية السيئة لم تكمل حديثها
بمنتهى الحزن والأسى، أعلنت المطربة المصرية الشابة، ميريتيا عماد، (نجمة برنامج ذا فويس كيدز)، عن وفاة 6 من أفراد أسرتها بينهم 3 أطفال، ضمن ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفين، بحي إمبابة في محافظة الجيزة، والذي وقع صباح أمس الأحد في مصر، وأسفر عن وفاة 41 شخصاً من بينهم أطفال و14 مصابا.
وقالت ميريتيا عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك: "انتقلت إلى الأمجاد السماوية.. خالتي ماجدة نبيه حبيب، وبنت خالتي إيرين عاطف وأولادها بارثنيا تامر وميريام تامر وإبرام تامر، وأيضا بنت خالتي ميرنا عاطف في حادث كنيسة أبو سفين أو المنيرة بإمبابة.
وتواصلت "العربية.نت" مع المطربة الشابة لكنها لم تستطع إكمال الحديث، بسبب حالتها النفسية السيئة .
"ذا فويس كيدز"
وكان عشرات القتلى والجرحى قد سقطوا أمس الأحد في حريق مروع نشب في كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة جنوب القاهرة.
وتبين أن النيران انطلقت من الطابق الثالث بالكنيسة، وامتدت لباقي الطوابق المقامة على مساحة 130 مترا والتهمت غالبية محتويات الكنيسة، فيما أصيب العشرات باختناقات.
يذكر أن ميريتيا عماد كانت قد شاركت في برنامج ذا فويس كيدز، وأبدعت في غناء أغنية "لسة ناوي على الرحيل" للفنانة أنغام، مؤكدة في تصريحات سابقة أن ذا فويس يعد نقلة حقيقية في حياتها الفنية.
مراجعة وضع الكنائس
إلى ذلك، قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، صرف تعويضات عاجلة لأسر ضحايا الكنيسة وترميم مبانيها، مؤكدا أن الدولة تحركت بكل أجهزتها، منذ اللحظة الأولى وبصورة فورية لمكافحة الحريق وإيقافه والحد من انتشاره قبل أن يتفاقم.
وأعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن، أن الدولة بصدد المراجعة الكاملة لوضع الكنائس خاصة القديمة منها لمنع وتجنب أي كوارث جديدة.
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