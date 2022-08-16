جديد تسريب فيديو جثة نيرة أشرف.. الإفراج عن الممرضتين

أصدرت محكمة مصرية، أمس الاثنين، قراراً بالإفراج عن المتهمين في قضية تصوير جثمان الطالبة نيرة أشرف بمستشفى المنصورة التخصصي وتسريبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد خالد عبدالرحمن، محامي نيرة أشرف، في تصريح لـ"العربية.نت"، أن ذلك جاء بعد تسديد الممرضتين والشاب، المحكوم عليهم بالسجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، قيمة الكفالة المالية التي حددتها المحكمة بـ20 ألف جنيه على حكم حبسهم لوقف تنفيذه والاستئناف عليه، وعقب تسديد المتهمين الكفالة والغرامة، قررت المحكمة تحديد يوم 20 أغسطس الجاري للنظر باستئناف المتهمين في القضية.

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وقف تنفيذ الحكم

يُذكر أن الدائرة الأولى الجنائية في محكمة المنصورة الاقتصادية بمحافظة الدقهلية، قضت بالسجن 6 أشهر بحق ممرضتين وشاب وبراءة أخرى، وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم في قضية تصوير جثمان الطالبة نيرة أشرف بمستشفى المنصورة التخصصي وتسريبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أصدرت المحكمة كفالة مالية أخرى على المتهمين المدانين في القضية بقيمة 20 ألف جنيه لوقف تنفيذ الحكم والاستئناف عليه، وهو ما حدث بدفع قيمة الكفالة وإخلاء سبيلهم.

يُشار إلى أن نيابة جنوب المنصورة أحالت، الخميس الماضي، 3 ممرضات وشخصا آخر إلى محكمة الجنايات لاتهامهم في واقعة تصوير جثمان نيرة أشرف داخل المشرحة، ونشر المقطع في مواقع التواصل الاجتماعي.

فيديو صادم

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو مؤلما وصادما لجثمان طالبة المنصورة التي قتلت نحرا على يد زميلها محمد عادل في 20 يونيو الماضي، من داخل المشرحة، حيث ظهر جثمان الفتاة بعد وقوع الحادث بلحظات وعليه آثار الدماء التي غطت كامل ملابسها، وكشف الفيديو وجود جروح ذبحية بكامل جسد الفتاة ورقبتها وأسفل أذنيها.

وأثار نشر الفيديو غضبا وجدلا واسعين بين صفوف الناشطين على مواقع التواصل، مطالبين بالكشف عن هوية مصور المقطع ومحاكمته، وتقدم محامي نيرة أشرف ببلاغ عاجل للنيابة ضد مستشفى طوارئ المنصورة الذي نقلت إليه الجثة عقب الحادث، ليتم القبض على المتهمين الذين جرت محاكمتهم الأحد.