هل تذكرون أستاذ واقعة "طالبة التبول" في مصر؟.. ضبط متلبسا

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط أستاذ بجامعة المنصورة، بحوزته كمية من مخدر الحشيش، وذلك في أحد الأكمنة على الحدود الفاصلة بين محافظتي الغربية والدقهلية.

في التفاصيل، ضبطت السلطات مدرساً بقسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب بجامعة المنصورة، كان تم إيقافه عن العمل سابقاً لمنعه طالبة من دخول دورة المياه أثناء الامتحانات والتي عرفت وقتها بواقعة "التبول اللاإرادي"، وبحوزته كمية من المخدرات، وذلك أثناء مروره على أحد الأكمنة بمنطقة "كفر العرب".

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لغرض التعاطي لا الاتجار

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، بلاغا من ضابط الخدمات الأمنية بكمين كفر العرب التابع لمركز شرطة طلخا يفيد بضبط مدرس بقسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب بجامعة المنصورة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش أثناء استقلاله إحدى سيارات الأجرة، وبتفتيشه ضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي.

كما اعترف الأستاذ الجامعي بحيازة الكمية المضبوطة بقصد التعاطي، فيما قررت النيابة عرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات وإرسال عينة من الكمية المضبوطة إلى إدارة المعامل الكيمياوية بمصلحة الطب الشرعي للفحص والتحليل.

واقعة "التبول اللاإرادي"

يذكر أن الأستاذ الجامعي اشتهر بعد الواقعة الشهيرة التي أثارت الرأي العام منذ 3 سنوات، وعرفت إعلاميا بواقعة "التبول اللاإرادي بجامعة المنصورة".

حينها تعمّد المتهم منع طالبة بكلية الآداب من الذهاب إلى دورة المياه داخل لجنة الامتحانات، رغم مرضها حتى تبولت على نفسها وتعرضت لموقف مهين أمام زملائها داخل لجان الامتحانات، ما أثار غضبا واسعا وسخطا كبيرا.