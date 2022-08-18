هذا مشروبك الأخير.. مقهى بمصر على قضبان القطار يثير هلعاً

في مشهد أثار هلع آلاف المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر فيديو مقهى مقاما فوق قضبان السكك الحديدية في مصر.

وأثارت الصور والمقاطع المصورة للمقهى مع مرور القطارات داخله، وتحية رواده المتجمعين لمشاهدة مباراة كرة قدم، جدلاً واسعاً بين المصريين، لخطورة الموقف.

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ما دفع محافظة كفر الشيخ شمال البلاد، حيث يقع هذا المقهى الغريب إلى اتخاذ إجراءات حاسمة على الفور، إذ أزالت المقاعد واستدعت صاحب المقهى للحصول منه على تعهد بعدم الاعتداء على قضبان السكك مجددا، ورفع أي إشغالات.

كما أخطرت هيئة السكك بفسخ التعاقد مع الرجل في حال تكرار المخالفة.

مقاعد على قضبان القطارات

في حين كشفت التحريات أن صاحب المقهى استأجر المكان رسميا من هيئة السكك، ثم وضع المقاعد للراغبين بمحاذاة شريط قضبان القطارات، حيث بات الرواد يعلمون مواعيد مرور القطارات يوميا ويتخذون احتياطاتهم ويزيلون المقاعد والمناضد قبل مرورها ثم يعاودون الجلوس عليها مرة أخرى.

مخالفة صاحب المقهى

يذكر أن وزارة النقل المصرية كانت حذرت في بيانات سابقة المواطنين من التعديات والإشغالات على السكك الحديدية وعبور المواطنين من غير الأماكن المخصصة لهم ومطالبتهم بضرورة الانتظار حتى فتح المجال بعد عبور القطارات وعدم اقتحامه أثناء غلقه.

كما أشارت إلى أن الالتزام بقوانين السكك الحديدية والحفاظ على التعليمات ومنع الاشغالات يساهم فى تقليل الحوادث الناتجة عن أخطاء المواطنين.