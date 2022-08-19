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قيادي سابق في "الجهاد" يكشف تفاصيل آخر اتصال مع الظواهري

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الشيخ نبيل نعيم
نبيل نعيم

قيادي سابق في "الجهاد" يكشف تفاصيل آخر اتصال مع الظواهري

دبي - العربية.نت

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يستضيف برنامج سؤال مباشر القيادي السابق في تنظيم الجهاد نبيل نعيم للحديث عن علاقته بزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري التي بدأت منذ عام 1987 في مصر، وعن تفاصيل دخولهما السجن واتهامهما في قضية مقتل الرئيس أنور السادات.

وأوضح نعيم بأنه لم يقتله وإنما قتل بسبب اتفاقية كامب ديفيد، مؤكداً بأن السادات لا يستحق القتل وأن وجود السفارة الإسرائيلية في مصر برر للبعض قتله.

وعن تفاصيل آخر اتصال بينه وبين زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في عام 2013م والذي طلب منه الظواهري التوقف عن مهاجمة مرسي وجماعة الإخوان بعد مطالبة نعيم بتدخل الجيش المصري للإطاحة بحكم الإخوان، مما يؤكد تناقض الظواهري الذي أصدر كتابه "الحصاد المر" الذي كان يكفر جماعة الإخوان، موضحاً بأن هذه التنظيمات الإرهابية لا يمكنها البقاء دون دعم الدول وتمويلها وأن تحالفاتها تتم حسب مصالحها مع الدول الممولة.

و أكد من خلال اللقاء بأن حرائق الكنائس في مصر عام 2013م كانت رداً على سقوط الإخوان.

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