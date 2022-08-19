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مصطفى بكري لعلاء وجمال مبارك: "هاتوا الفلوس للبلد"

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علاء وجمال مبارك
علاء وجمال مبارك

مصطفى بكري لعلاء وجمال مبارك: "هاتوا الفلوس للبلد"

دبي - العربية.نت

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بعد حرب كلامية بينه وبين علاء مبارك على تويتر، دعا الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، المصريين الذين لديهم أموال في بنوك الخارج - في تلميح لأسرة الرئيس الراحل حسني مبارك - لإيداعها في البنوك المصرية لدعم اقتصاد الوطن.

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"اللي عنده دولار يجيبه"

وأضاف بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد: "المواطن اللي عنده دولار واحد يجيبه في البنوك المصرية، عشان يقف مع البلد، وهي دي الوطنية".

كما أضاف أنه "على الجميع الحرص على مصلحة الوطن الذي أعطى الكثير وينتظر الدعم والمساندة في هذا التوقيت من أبنائه"، مردفا: "الأخ اللي عنده 429 مليون دولار هو وأخوه هاتوا الفلوس للبلد" (ويقصد الأخوين علاء وجمال مبارك).

بلاغ للنائب العام

تأتي مطالبة بكري بالتزامن مع تقدمه ببلاغ عاجل إلى النائب العام، ضد علاء مبارك. وقد تضمنت الشكوى قيام نجل مبارك في معرض دفاعه عن نجيب ساويرس بالسب والقذف في حق بكري وأسرته واتهمه بأنه "غير أصيل" لأنه لم يؤدِ واجب العزاء في وفاة والده الرئيس الأسبق.

مصطفى بكري
مصطفى بكري

"ادعاءات كاذبة"

كما اتهمه بالكذب في حق ساويرس الذي قال "إننا لن نتلقى العزاء في ضحايا حريق الكنيسة إلا بعد معرفة الفاعل"، مما أثار حفيظة بكري الذي قام بالرد عليه، واتهمه بإشعال الفتنة في البلاد ونشر معلومات وادعاءات كاذبة.

وفي وقت سابق، طالب بكري، علاء مبارك، بتحويل أمواله في الخارج إلى مصر.

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