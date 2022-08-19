"مستنيك في الآخرة يا ظالم".. شاب مصري ينتحر خلال بث مباشر

في واقعة قلبت مواقع التواصل في مصر، أقدم شاب من محافظة البحيرة شمال البلاد، اليوم الجمعة، على الانتحار خلال بث مباشر على فيسبوك عن طريق تناول قرصين من حبوب حفظ الغلال.
"مستنيك في الآخرة"
وتحدث الشاب في البث المباشر عن تعرضه لظلم كبير من أحد أبناء قريته، وقال: "مستنيك في الآخرة عشان ظلمك ليا"، وأوضح أن أحد أقاربه اتهمه "بتصوير زوجته".
ودافع الشاب قبيل انتحاره عن نفسه، مؤكدا أنه لم يخطئ في حق أحد وأن الشخص الذي رماه بالاتهامات كاذب، لافتا إلى أنه "سيريح عائلته منه حتى لا يسبب لهم متاعب، وسيكتفي بالاقتصاص ممن ظلمه وأخذ حقه منه يوم القيامة".
فشلت محاولات إنقاذه
عقب البث المباشر، وفور علم أهله بالواقعة نقلوه فورا إلى مركز السموم بالإسكندرية في محاولة لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة لدى وصوله المستشفى.
وأوصى الشاب الثلاثيني خلال المقطع المقربين منه بأبنائه، ثم سالت دموعه بغزارة.
من جهتها، بدأت النيابة العامة التحقيق في الحادثة، ومن المقرر أن يتم استدعاء من ذكرهم بالاسم في "اللايف الأخير".
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