مصر.. مشاهد مرعبة لحريق هائل في كارفور الإسكندرية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم السبت السيطرة على حريق اندلع في أحد فروع سلسلة كارفور الكائن بمجمع تجاري في محافظة الإسكندرية بشمال البلاد، دون خسائر في الأرواح.

وأفادت في بيان بأن الحريق نشب في جهاز تكييف الهواء المركزي بأعلى مبنى المركز التجاري، مشيرة إلى أنه لم يؤثر على المبنى.

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وكان رواد مواقع التواصل قد تداولوا مشاهد مرعبة من الحريق، في الوقت الذي دفعت قوات الحماية المدنية بـ 8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

ألسنة اللهب تتصاعد

وأخلت إدارة المركز المقر من المواطنين وسط حالة من الهلع، وتصاعدت ألسنة اللهب وغطت سماء الإسكندرية، كما دفع مرفق إسعاف الإسكندرية بنحو 5 سيارات.

انقطاع التيار الكهربائي

من جهته، كشف مصدر أمني عن أن سبب اندلاع الحريق المحول الرئيسي للهايبر مما أدى إلى اندلاع النيران فيها بشكل كثيف ويجري حاليا محاولات حصر النيران قبل امتدادها لباقي المركز.

إخلاء كارفور

وجرى إخلاء المقر من الزائرين والعاملين فيه بعد انتشار الأدخنة وامتداد ألسنة اللهب إلى أماكن مختلفة بالمول.

في موازاة ذلك، انتقل وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار إلى موقع الحادث مع محافظ الإسكندرية محمد الشريف لمتابعة أعمال السيطرة على الحريق. وفق ما أفادت "بوابة الأهرام".

ونقلت البوابة عن المحافظ قوله إن مواطنا أصيب باختناق، بينما أصيب أحد أفراد الحماية المدنية بجرح بسيط أثناء عملية الإطفاء.

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يذكر أن كارفور شهد انقطاع التيار الكهربائي مساء أمس لفترات طويلة، ما تسبب في غلق منطقة المطاعم والمحلات بسبب عطل في الكهرباء التي تغذي المحلات والمطاعم.