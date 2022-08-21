ربع كيلو ذهب.. شبكة عروس بقرية مصرية تقلب السوشيال ميديا

مع الارتفاع المذهل في أسعار الذهب حاليا، وهو الأمر الذي يدفع كثير من الشباب للعزوف عن الزواج، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً تظهر عروساً من قرية مصرية ترتدي كمية كبيرة من الذهب لا تقل عن 250 غراما في حفل خطبتها.

وفي مستهل الحفل قدم العريس لخطيبته الشبكة المكونة من عقد ذهبي وعدد من الأساور والخواتم، والتي تميزت بأنها ذات حجم كبير أيضا، ولكن كان الأمر مقبولا، حتى أهدى والد العروس وشقيقها هدية من الذهب أيضا عبارة عن خمسة أساور وعقد ذهبي، وارتدت العروس الشبكة والهدية الذهب بأكملها حتى ظهرت مرتدية 10 أساور و4 خواتم وقلادتين، وظن الكثير أن هذا الكم بأكمله هو الشبكة.

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وقام بنشر هذه المقاطع التي أثارت جدلاً كبيراً على السوشيال ميديا، مصور شاب يدعى فيسكا محمد معلقا عليها: "لما العروسة تكون بنت العمدة.. قولوا ما شاء الله"، وحصدت مقاطع فيديو حفل خطبتها آلاف المشاهدات في غضون أيام.

حفل الخطوبة الذي ظن البعض أنه خارج مصر أقيم بحضور الأهل والأصدقاء والمعارف في قرية بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، في السادس من أغسطس الجاري، أما العروس فتدعى سارة العمدة، حسب ما جاء في وسائل إعلام محلية.

انتقادات للعروس وخطيبها

وهاجم الكثير من المتابعين العروس وخطيبها بسبب الشبكة التي تخطى وزنها 250 غراما من الذهب، وحاولت صديقتها الدفاع عنها وكتبت: "ما شاء الله ارقِ نفسك كمية الحقد كتير ربنا يكفيكي شرهم".

ودافعت عنها فتاة أخرى تدعى نورهان عطية وقالت: "طبيعي هتلبس الشبكة كلها وقت عرض الشبكة ولما تخرج هتلبس حاجة بسيطة.. كفاية حقد".