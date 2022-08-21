قمة مصرية إماراتية في العلمين لبحث ملفات المنطقة

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مطار العلمين، صباح اليوم الأحد، الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، حيث عقدا مباحثات ثنائية حول ملفات المنطقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر أن لقاء الزعيمين تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية، من أجل توحيد جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول دائمة للأزمات في دول المنطقة تسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها وتحقيق الاستقرار والسلام لشعوبها.

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وبحث الجانبان خلال اللقاء مسارات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين والفرص العديدة الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية التي تدعم تطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعبيهما.