"هرقل - 2" .. تدريبات سعودية مصرية إماراتية أردنية بمشاركة أميركية  

انطلقت بقاعدة محمد نجيب العسكرية في مصر فعاليات التدريب المشترك "هرقل - 2" بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكل من السعودية ومصر والإمارات واليونان وقبرص فضلاً عن مشاركة كل من الأردن والولايات المتحدة الأميركية والكونغو والبحرين بصفة مراقب.

وذكر المتحدث العسكري المصري أن فعاليات التدريب تستمر على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية.

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وألقى اللواء خالد أحمد شوقي رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمة أعرب فيها عن تقديره لكافة الدول المشاركة بالتدريب، كما أشار إلى أهمية التدريب للارتقاء بالقدرات القتالية وتوحيد الرؤى لمجابهة التحديات المشتركة .

وذكر المتحدث العسكري أن القيادة العامة للقوات المسلحة حرصت على الإعداد الجيد والتخطيط الراقي لكافة إجراءات التدريب، كما حرصت على مشاركة خبراء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدريب لترسيخ احترام قواعد القانون الدولي الإنساني المنظمة للصراعات المسلحة.

وكشف أن المرحلة الأولى من التدريب تتضمن مراسم الافتتاح، وإجراءات دمج وتعارف القوات المشاركة لتوحيد المفاهيم، ومعرضاً للأسلحة والمعدات المستخدمة في التدريب، فضلاً عن عقد محاضرات في مجالات الأمن السيبراني والقانون الدولي الإنساني.

يأتي تدريب "هرقل - 2" استمرارا لتنمية وتعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والدول الشقيقة والصديقة بهدف تنمية وترسيخ أسس التعاون العسكري وتطوير العمل المشترك بما يسهم في تبادل الخبرات وذلك باستخدام كافة الأسلحة والمعدات ذات التكنولوجيا المتطورة.