أمن مصر المائي على طاولة قمة "العلمين" العربية الخماسية
مباحثات القادة العرب ستؤكد على دعم مصر في الحفاظ على أمنها المائي، وتعزيز التعاون الدفاعي العربي المشترك
تستضيف مدينة العلمين المصرية، اليوم الاثنين، قمة عربية خماسية بحضور قادة 5 دول هي مصر، الإمارات، الأردن، البحرين والعراق.
ويستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفقة رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مطار العلمين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وملك البحرين الملك حمد بن عيسى ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
التعاون الدفاعي المشترك
ووفق مصادر دبلوماسية مصرية صرحت لقناة "العربية"، فإن عددا من الملفات البارزة ستمثل أساس المباحثات بين القادة العرب ومن بينها التأكيد على دعم مصر في الحفاظ على أمنها المائي، وتعزيز التعاون الدفاعي العربي المشترك.
كما سيتم التطرق إلى عدد من القضايا الأخرى التي تهم المنطقة كالقضية الفلسطينية.
وتأتي هذه القمة بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين هذه الدول، بما يخدم العمل العربي المشترك، ويدفع العلاقات العربية إلى مستوى متقدم، لمواجهة مختلف التحديات الدولية والإقليمية الراهنة.
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