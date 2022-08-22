اختبئوا في هذا اليوم.. سفارة مصر بأوكرانيا تحذر رعاياها

أهابت سفارة مصر فى أوكرانيا بالجالية المصرية في البلاد بضرورة توخي الحذر خلال الأسبوع الجاري حتى يوم 28 أغسطس/آب، وعلى وجه الخصوص خلال يوم 24 أغسطس/آب.

وناشدت السفارة أبناء الجالية المصرية في بيان قبل قليل، بضرورة التوجه للمخابئ في حالة سماع صافرات الإنذار، فضلاً عن الابتعاد عن المباني الحكومية وأماكن التجمعات بمختلف المناطق.

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وأضاف البيان: تنتهز سفارة جمهورية مصر العربية فى كييف هذه المناسبة لتعرب عن صادق تمنياتها ودعواتها لجميع المواطنين المصريين بالأمن والسلامة.

عيد استقلال أوكرانيا

ويتزامن الـ 24 من أغسطس/ آب الجاري مع يوم الاستقلال الأوكراني ومرور 6 أشهر على حرب روسيا ضد جارتها، حيث أعلنت العاصمة كييف حظرا على التجمعات العامة في يوم الاستقلال، وأيضا في خاركيف سيكون هناك حظر للتجول في أيام العطلة.

وكان الرئيس فولوديمير زيلينسكي قد حث، فجر الأحد، الأوكرانيين على توخي الحذر هذا الأسبوع مع استعدادهم للاحتفال بعيد استقلالهم، في الوقت الذي هزت فيه انفجارات جديدة شبه جزيرة القرم، وأصيب 12 مدنياً بصاروخ بالقرب من محطة للطاقة النووية.

وقال زيلينسكي في كلمته المصورة إنه يجب على الأوكرانيين عدم السماح لموسكو "بنشر اليأس والخوف" بينهم أثناء إحياء ذكرى مرور 31 عاما على الاستقلال عن الحكم السوفيتي.