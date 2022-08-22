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حدث في مصر... رسبت خطيبته فأضرم النيران بمدرستها

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Fire
حريق (تعبيرية)

حدث في مصر... رسبت خطيبته فأضرم النيران بمدرستها

أسفر الحريق عن تفحم غرفتي الإداريين ومديرة المدرسة وتلفيات بالملفات الخاصة بالطلاب بغرفة الكنترول بالكامل

القاهرة - العربية.نت

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في واقعة غريبة وصادمة في آن واحد، قام شاب من أبناء محافظة المنوفية المصرية بحرق المدرسة التي تدرس فيها خطيبته بسبب رسوبها في امتحانات نهاية العام.

وتمكنت السلطات الأمنية مساء الأحد، من القبض على الشاب المتهم والذي يقيم في منطقة أبو مشهور بمركز بركة السبع في المنوفية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وبدأت أحداث الواقعة الغريبة، عندما تلقت مديرية أمن الغربية إخطاراً من مركز شرطة السنطة، يفيد باندلاع حريق في مدرسة كفر سالم النحال للتعليم التجاري.

وعقب تلقي الإخطار على الفور تشكلت فرق البحث الجنائي والانتقال إلى موقع البلاغ، بعد تمكن الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي قبل امتداده إلى أنحاء المدرسة دون وقوع إصابات.

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تلفيات بغرفة الكنترول

وأسفر الحريق عن تفحم غرفتي الإداريين ومديرة المدرسة، وتلفيات بالملفات الخاصة بالطلاب بالكامل بغرفة الكنترول.

وتبين أن المتهم قام بخطبة طالبة بمدرسة كفر سالم النحال للتعليم التجاري ورسبت بالمدرسة فقام المتهم بحرق المدرسة منتقما لرسوب خطيبته وهرب إلى بلدته بمحافظة المنوفية عقب الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتي أصدرت قرارها بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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