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رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي يبحث في القاهرة تطورات هدنة غزة

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من قصف غزة - إسرائيل
قصف إسرائيلي سابق على غزة
الشرق الأوسط

رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي يبحث في القاهرة تطورات هدنة غزة

رئيس الاستخبارات المصرية ألغى زيارة إلى تل أبيب بسبب التصعيد الإسرائيلي غير المبرر في ملف غزة

دبي - قناة العربية

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أكدت مصادر "العربية" وصول رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي إلى مصر، الأحد، للقاء عدد من المسؤولين الأمنيين المصريين.

وأفادت المصادر أن رئيس الاستخبارات المصرية ألغى زيارة إلى تل أبيب بسبب عدد من الملفات المهمة، حيث أعربت مصر عن تحفظها من التصعيد الإسرائيلي غير المبرر في ملف غزة.

وكانت مصادر أخرى أكدت أن زيارة رئيس الشاباك لمصر تأتي في ظل توتر العلاقات بين القاهرة وتل أبيب على خلفية عدم التزام إسرائيل بتعهداتها لخفض التصعيد في غزة.

يذكر أن إسرائيل كانت شنت أوائل أغسطس ضربات جوية وبالمدفعية الثقيلة استهدفت في معظمها مواقع في غزة، تابعة لحركة الجهاد، التي ردت بإطلاق مئات الصواريخ.

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وركزت القوات الإسرائيلية عمليتها على الجهاد، وهي جماعة مسلحة مدعومة من إيران، مع تجنب المواجهة المباشرة مع حماس الحركة الأكبر التي تحكم قطاع غزة الساحلي منذ عام 2007.

وأسفر التصعيد الذي استمر لثلاثة أيام عن سقوط عشرات القتلى الفلسطينيين، قبل أن تدخل هدنة بين الجهاد وتل أبيب بوساطة مصرية حيز التنفيذ في السابع من الشهر الجاري.

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