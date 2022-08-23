مصر: لقاء العلمين بحث جهود ترسيخ الأمن في المنطقة

أعلنت الرئاسة المصرية عقد لقاء بين الرئيس السيسي وملك الأردن والرئيس الإماراتي وملك البحرين في مدينة العلمين شمال البلاد، بحث خلاله القادة جهود ترسيخ الأمن في المنطقة.

وصرح السفير بسام راضي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل في قصر الرئاسة بمدينة العلمين الجديدة اليوم الثلاثاء، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والملك عبد الله الثاني ملك الأردن والشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات.

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التعاون العربي المشترك

وأضاف أن لقاء العلمين الخاص تناول العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون المشترك حيث جدد القادة دعمهم للجهود والمساعي التي تهدف إلى ترسيخ الأمن، السلام، الاستقرار، والتعاون المشترك على مختلف الأصعدة.

وذكر أن القادة اتفقوا على أن التعاون المشترك يرتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل بما يحقق تطلعات جميع شعوب المنطقة في التقدم والبناء والتنمية، كما استعرضوا خلال لقائهم الأخوي عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وتبادلوا وجهات النظر والرؤى بشأنها.

مواجهة التحديات

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان بحث مع الرئيس الإماراتي أول أمس الأحد القضايا الدولية والأمن الإقليمي والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية.

وأكدّ الطرفان أثناء اللقاء، على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية من أجل توحيد جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول دائمة للأزمات في دول المنطقة تسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها وتحقيق الاستقرار والسلام لشعوبها.

كما بحث السيسي أمس الاثنين، مع القادة الأربعة إضافة لرئيس وزراء العراق تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم.