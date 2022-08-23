صوته رهيب.. مطرب مصري يهدي "النقاش الموهوب" لحنا جديدا

بعدما أسر بصوته قلوب الملايين في مصر، أعلن المطرب والملحن المصري، محمد نور، عن رغبته في التعاون مع "النقاش" الموهوب أحمد سالم الذي اشتهر مؤخراً على السوشيال ميديا بـ "المطرب النقاش"، مؤكدا أنه يرغب في التعاون معه بسبب "صوته القوي".

"صوته رهيب"

وأعلن نور خلال مداخلة تلفونية مع أحد البرامج التلفزيونية المصرية عن رغبته في تقديم لحن خاص للشاب الذي انتشرت فيديوهاته على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية قائلا: "صوته رهيب وهو شاطر جدا.. عايز حد يوصلني به، في لحن ناوي أقدمه له".

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فيما أوضحت مقدمة البرنامج لاحقاً أنه تم التواصل مع النقاش وتم ترتيب لقاء يجمعه مع الملحن محمد نور.

دويتو مع رامي جمال

وقبل ذلك، أعرب الفنان رامي عن إعجابه الشديد بالعامل المصري بعد انتشار مقطع مصور له وهو يغني أثناء عمله كالنار في الهشيم، مؤكدا أنه سينتج له أغنية.

وكتب حينها في تغريدة على حسابه في تويتر "أنا عاوز حد يوصلني بالراجل الجميل الجدع ده أبو صوت مسمعتوش من زمان.. ضروري ضروري أنا عاوز أغني معاك أغنية دويتو.. وعاوز أعملك أغنية ليك هدية مني، ولو ربنا كتبلك قبول وأنا شايف إنه فعلا كاتبله أعملك ألبوم".

يذكر أن وسم "المطرب النقاش" كان تصدر الترند في مصر خلال الأيام الماضية، بعد فيديو سالم الذي أبدع فيه وهو يغني "بكرا يا حبيبي"، وهي إحدى أغنيات الفنانة وردة الجزائرية، حاصداً إعجاب العديد من النجوم، والفنانين والجمهور.