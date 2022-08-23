مطالبة بإيقافه وكشف مصدر ثروته.. بلاغ رسمي ضد عبدالله رشدي

بعد الحملة الأخيرة ضده على مواقع التواصل الاجتماعي، تقدم محام مصري ببلاغ للنائب العام ضد الداعية عبد الله رشدي حول واقعة تورطه في استغلال فتاة عراقية وهتك عرضها، وفقاً لما ادعت عليه الأخيرة.

ورغم رد الداعية ونفيه الواقعة أساساً مؤكداً أنه سيناريو خيالي وساذج، تقدم المحامي المصري هاني سامح ببلاغ للنائب العام ضد الداعية المصري، بعد واقعة السيدة العراقية جيهان صادق، يتهمه فيه بالعمل دون ترخيص، وتحصيل الملايين بما تتحقق معه جريمة غسل الأموال.

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وطالب سامح، بالتحقيق في مصادر ثروة الداعية، خصوصا بعد كلام السيدة العراقية جيهان صادق جعفر واتهاماتها له.

وفي حديث لـ"العربية.نت"، أوضح سامح أنه تقدم ببلاغ حمل رقم 193224، للنائب العام أكد فيه أن وزارة الأوقاف قامت في أوقات سابقة بمنع عبد الله رشدي من الخطابة، وعزلته من إمامة المساجد لانتهاجه فكراً ضالاً غوغائياً، وأيضاً باستخدامه الدين في غير محله عبر خلق جدليات فارغة.

كما تابع أن بيانات أصدرت في دعاوى المنع حيث أن الحظر مستمر حتى الآن، في حين أنه مازال يواصل أسلوبه على المنابر الإلكترونية.

الخطابة عبر الإنترنت

وأضاف أنه وبغض النظر عن موضوع السيدة العراقية والزواج الشفهي والإشهاد عليه بالهاتف، فإن رشدي قام بممارسة الخطابة عبر الإنترنت، مستهدفا عشرات ملايين المشاهدين والمتلقين بلا ترخيص بذلك من وزارة الأوقاف ولا من المجلس الأعلى للإعلام، موضحاً أن رشدي استخدم تقنية المعلومات في الوصول إلى عشرات ملايين الشباب وتربح ملايين الجنيهات التي يكسبها من وراء إثارة الجدل الديني.

وطالب المحامي في دعواه بوقف رشدي وتحريك دعوى جنائية ضده، تمنعه عن ممارسة الخطابة في الساحات الإلكترونية، وأيضاً التحقيق في مصادر ثرواته.

اتهامات بهتك العرض

يشار إلى أن حملة على مواقع التواصل الاجتماعي كانت بدأت ضد الداعية المصري عبدالله رشدي، بعدما اتهمته سيدة عراقية بخداعها واستغلالها وهتك عرضها.

وكشفت السيدة عبر فيديو بثته على صفحة تم إنشاؤها حديثا عبر فيسبوك، أنها تقيم حاليا في دولة أوروبية، وأنها إحدى ضحايا الشيخ عبد الله رشدي حيث اتهمته بالتلاعب بها وخداعها بزعم الزواج منها ثم تهربه منها.

وروت أيضاً تفاصيل العلاقة منذ بدايتها، موضحة أنها ومنذ فترة كبيرة دخلت على حساب الشيخ عبد الله رشدي وطلبت منه استشارة دينية تخص مقربين لها ورد عليها إلى أن تطورت العلاقة بينهما ووصلت لحد الإعجاب والتعارف.

مقابلة في مصر

وأضافت أن الداعية طلب منها مقابلته في مصر حتى يتم التعارف أكثر متعهدا بالزواج منها بشكل رسمي في حال وقع التوافق، مشيرة إلى أنها نفذت رغبته ووصلت مصر وتم الاتفاق بينهما على عمل عقد شرعي للزواج، لكنها فوجئت بأنه زواج شفهي.

وكشفت السيدة أن رشدي استغلّ الزواج الشفهي واختلى بها في شقة بمدينة العبور وشقة أخرى بمدينة نصر شرق القاهرة، ثم تنصل لها بعد ذلك وتخلى عنها مما اضطرها للتواصل مع زوجته وأم أولاده لتكتشف أنها ضحية من قائمة كبيرة تضم عددا من الضحايا.

تحذير للفتيات

وطالبت العراقية الفتيات بالحذر من هذا الداعية مناشدة ضحاياه لفضحه.

كما نشرت الفتاة صورا لمحادثات بينها وبين الداعية يدعوها فيها للسفر إلى مصر وانتظاره في شقة بمدينة العبور، ونشرت أيضاً صورة لتأشيرة دخولها مصر.

إلى ذلك، رد الداعية الديني عبدالله رشدي على الفتاة وكتب على حسابه الشخصي على مواقع التواصل: "سيناريو خيالي وساذج، جار اتخاذ الإجراءات القانونية"، في إشارة منه إلى أن ادعاء الفتاة محض كذب وافتراء.