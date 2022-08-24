صدمة في مصر.. شاهد شاحنة تدهس 15 سيارة!

في مأساة جديدة شهدتها مصر ليل الثلاثاء الأربعاء، وقع حادث مروري مروع على الطريق الدائري، حيث دهست سيارة نقل ثقيل 15 سيارة أعلى الطريق باتجاه ميدان الرماية القادم من طريق الواحات في القاهرة.

وأسفر الحادث عن وفاة وإصابة 10 أشخاص تم نقلهم لأقرب مستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط سائق الشاحنة المتسبب في الحادث.

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تحليل مخدرات

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق بوقوع حادث تصادم أثناء توقف الطريق، وفور تلقي البلاغ دفعت الإدارة العامة للمرور بأوناش لرفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور منعا للتكدسات، كما حضرت سيارات الإسعاف لنقل المصابين وجثامين الضحايا إلى مستشفى الهرم، فيما تعطلت حركة المرور لنحو 45 دقيقة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق الشاحنة المتسبب في الحادث، حيث تقرر إخضاعه لتحليل تعاطي المخدرات.