فنجان القهوة مهدد بالاختفاء.. مشكلة تعكر "مزاج" المصريين

في مفاجأة غير سارة لعشاق القهوة في مصر، كشف حسن فوزي رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية في البلاد عن حقيقة نقص مخزون القهوة في مصر، قائلاً "إنه تم تلف 25% من محصول البن في البرازيل مما أدى إلى ارتفاع سعره".

وأضاف فوزي خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج التلفزيونية المصرية أن ارتفاع الأسعار ساهم في نقص مخزون البن بسبب نقص الاستيراد، لافتا إلى أنه يتم استيراد القهوة من البرازيل وكولومبيا وفيتنام، وإندونيسيا والهند وإثيوبيا.

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لا غنى عن الاستيراد

وأكد أن السبب الرئيسي في نقص مخزون البن هو نقص سلاسل الإمداد وحركة النقل العالمي، لافتا إلى أنه يتم استيراد 100% من البن من الخارج، حيث إن البن يحتاج لزراعته درجات حرارة ورطوبة عالية جداً.

وعن ارتفاع سعر البن في السوق المصرية، قال إن أي شيء ينقص لا بد من زيادة سعره، بما يتناسب مع قاعدة العرض والطلب.

اليوم العالمي للقهوة

ويذكر أنه حبا في مذاقها، وعشقا للونها، وطرق صناعتها المختلفة، وافقت المنظمة الدولية للقهوة، بتاريخ 1 أكتوبر 2015، على إطلاق اليوم العالمي للقهوة في ميلان، كمناسبة للاحتفال بمشروب القهوة في جميع أنحاء العالم، كما استغل هذا اليوم أيضاً للتشجيع على التجارة العادلة للقهوة وزيادة الوعي حول مشاكل مزارعي البن.

ورغم تحديد الأول من أكتوبر، كيوم عالمي للقهوة، إلا أن المصريين يحتفلون بهذه المناسبة يوم 29 سبتمبر من كل عام، وكذا عدة دول اختلفت في تحديد يوم الاحتفال بهذه المناسبة.