"بيتك قبل مهنتك".. نصيحة نقيبة أطباء القاهرة تشعل السوشيال ميديا

موجة حادة من الانتقادات تواجهها نقيبة أطباء القاهرة الدكتورة شيرين غالب، بعد تصريحات لها طالبت فيها الطبيبات الجديدات بالتركيز على أمور المنزل وتربية الأولاد قبل عملهن ومهنتهن.

وكانت الدكتورة شيرين غالب نقيبة أطباء القاهرة وأستاذ الطب الشرعي والسموم بكلية الطب جامعة القاهرة، قد ألقت كلمة في حفل تخرج طالبات كلية الطب جامعة الأزهر نصحت فيها الطبيبات الجديدات بالتركيز على المنزل ورعاية الزوج والأولاد أولا: قائلة: "كلمة بس للطبيبات الجمال اللي متخرجين النهاردة: أنتِي بيتك ثم بيتك، أولادك وبعدين مهنتك".

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مطالبات بالاعتذار

وأثارت الكلمة انتقادات واسعة، وطالب المغردون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي النقيبة بالاعتذار والتراجع عن تصريحاتها التي ترسخ لعودة المرأة للمنزل وعدم اقتحام سوق العمل.

فيما ردت غالب على ذلك بقولها إن "الحفلة كانت منذ عام، وتحدثت فيها بعفوية وصراحة ودون ترتيب وكنت أشعر أنني وسط شقيقاتي"، مشيرة إلى أنها وجهت في الفيديو المتداول نصائح للتعامل مع المرضى ومع زملائهم.

المجلس القومي للمرأة ينتقد

ومن جانبها تدخلت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وردت على التصريحات منتقدة إياها ومطالبة نقيبة الأطباء بدعم عمل المرأة ومساندتها، بدلا من توجيه النصيحة بالتركيز على المنزل ورعاية الأسرة.

وقالت مرسي عبر تدوينة لها على صفحتها على مواقع التواصل: كنت أتمنى أن تقف نقيبة أطباء القاهرة قائلة للبنات الخريجات لقد واجهت صعوبات كثيرة لكي أنجح وأحقق ما ترونه اليوم، وسأعمل وأجتهد على أن أحقق لكم خدمات ورعاية أسرية في كل أماكن العمل لكي تنجحوا في كل الأماكن وكل التخصصات.

وأضافت قائلة كان ينبغي على النقيبة أن تقول "إن ما واجهته من صعوبات وتحديات للموازنة بين عملي وأسرتي سأعمل على تذليلها.. والمهم والأهم أن تساعدوا في بناء وطن يحتاج لكل دقيقة من العمل والعلم والاجتهاد".