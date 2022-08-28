صورة لعادل إمام تثير عاصفة حول صحته.. وتزيد الطين بلة

بعد الشائعات التي شغلت المصريين حول تدهور حالته الصحية، طفت إلى السطح صورة للممثل المصري عادل إمام

إلا أن تلك الصورة التي نشرها في البداية المستشار المصري أمير رمزي، شقيق الممثل هاني رمزي، على حسابه في فيسبوك، الخميس الماضي، زادت الطين بلة مشعلة جدلا واسعا.

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فقد ألهب مشهد "الزعيم" شاحباً موجة أخرى من الشائعات، وزاد الطين بلة.

صورة قديمة

وكان رمزي علق على تلك الصورة التي نشرها عبر صفحته على "فيسبوك"، بالدعاء للممثل المخضرم، كاتباً "ربنا يديك الصحة يا أستاذ"، إلا أنه لم يوضح موعد تصويرها، ما أثار تكهنات آلاف المصريين على مواقع التواصل، معتبرين أنها آخر ظهور للفنان الغائب عن الأضواء منذ أكثر من عامين.

لكن بعد البحث، اتضح أن الصورة تعود ل ـ23 من أغسطس/آب عام 2019، لكن رمزي أعاد نشرها الآن!

وكان قد علق حينها كاتباً: "لقاء الزعيم عادل إمام، دائماً ما يتميز بالحب والفكر، اللقاء شمل الأخوات والأصدقاء، هاني وشادي والصديق عصام غمام، والغاليين داليا البحيري وزوجها.. عادل إمام ثروة قومية ربنا يديك الصحة".

الغياب بسبب كورونا

يذكر أن الممثل هاني رمزي، كان أكد في تصريحات تلفزيونية يوم 8 أغسطس/آب الجاري، أنه يتواصل بشكل مستمر مع الممثل القدير عادل إمام، مشيراً إلى أن الزعيم يتمتع بصحة مستقرة وجيدة. كما أضاف قائلا:" أستاذ عادل كويس جدا جدا، وزي الفل، وهو زعيمنا وكبيرنا وسبب بسمتنا، ودايما يسأل ويطمن علينا ويحب يشوفنا."

وكانت أسرة الفنان المصري المحبوب عللت الغياب الفني والإعلامي للزعيم خلال العامين الماضيين، بالخوف من الوضع الوبائي بسبب جائحة كورونا التي شهدها العالم بأسره.

واحتفلت أسرة إمام يوم الثلاثاء 17 مايو/أيار الماضي بعيد مولده الـ 82، وكان آخر ظهور فني له في مسلسل "فالنتينو" الذي عرض عام 2020.