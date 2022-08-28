غرق مركب هجرة غير شرعية يحمل 27 مصريا بسواحل ليبيا

أعلنت السلطات الليبية غرق مركب هجرة غير شرعية، يحمل 27 مصريا في البحر المتوسط، حيث كانوا في طريقهم إلى إيطاليا.
21 مفقودا
وقالت إن المركب تعرض للغرق في الساحل الشرقي لمنطقة طلميثة حيث تم العثور على 6 من الشباب، الذين كانوا على متن المركب، فيما لا يزال الباقي وعددهم 21 في عداد المفقودين، حيث تواصل السلطات البحث عنهم.
تحرير مختطفين
وقبل يوم تمكنت السلطات الليبية من تحرير 5 مصريين كانوا مختطفين من جانب مافيا الهجرة غير الشرعية في ليبيا
وأعلنت مفارز الجيش الليبي باللّواء 444 قِتال في مدينة بني وليد اقتحام وكر تستخدمه إحدى العصابات الخارجة عن القانون للخطف والتّعذيب السبت، مشيرة إلى أنه تم تحرير 5 من المصريين المختطفين والذين تعرضوا للتعذيب والضرب.
طلب فدية
وكشفت التحقيقات أن المصريين الخمسة اختطفوا أثناء توجههم لعملهم من أجل طلب فدية من أسرهم وذويهم مقابل الإفراج عنهم، فيما قامت السلطات الليبية بنقلهم لمستشفى بني وليد لتلقّي العلاج.
وانتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة اختطاف المصريين في ليبيا من أجل طلب الفدية من أسرهم، فيما حذرت الخارجية المصرية في بيانات متعددة من الهجرة غير الشرعية أو السفر إلى ليبيا في ظل عدم الاستقرار الأمني هناك.
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