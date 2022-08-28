مصر تطالب الليبيين بوقف العنف.. وتدعو لحل توافقي

طالبت مصر الأطراف الليبية بوقف العنف ودعت لحل توافقي ليبي ليبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بأن مصر تدعو جميع الأطراف والقوى الوطنية والمكونات الاجتماعية الليبية إلى وقف التصعيد وتغليب لغة الحوار وتجنب العنف وضبط النفس حقناً للدماء، مؤكداً على ضرورة حماية المدنيين وتحقيق التهدئة بما يحفظ للشعب الليبي الشقيق أمنه واستقراره ومقدراته ويعلي المصلحة العليا للبلاد.

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و أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن حرص مصر على توصل الليبيين إلى حل ليبي ليبي توافقي على نحو يلبي تطلعاتهم ورؤيتهم للإنطلاق نحو المستقبل ويحقق الاستقرار المنشود في ليبيا.

وكانت وزارة الصحة الليبية، قد أفادت بوقوع 13 قتيلاً و95 جريحاً باشتباكات طرابلس، بين الأطراف المتصارعة .

وشهدت منطقتا الزاوية والجمهورية في طرابلس أعنف المواجهات وحرائق كبيرة فيما طالب السفير الأميركي في ليبيا بفتح ممرات إنسانية في طرابلس لإجلاء الضحايا والمدنيين.

وبدأت الميليشيات الموالية لرئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا،، تتقدم باتجاه وسط طرابلس، بعد سيطرتها على البوابة الواقعة غرب العاصمة، بينما أعلنت الميليشيات المحسوبة على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة النفير العام، في خطوة تنبئ باندلاع صدام مسلح على السلطة.