"ليت النوايا ترى".. لافتة حب واعتذار تثير الجدل بمصر

موجة من الجدل وردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي أثارتها لافتة "حب واعتذار"، شوهدت في أحد شوارع مصر.

"أنا آسفة"

اللافتة التي وجدت معلقة بشارع الصباح بمدينة بورسعيد المصرية، وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بنطاق واسع، كتب عليها بخط عريض: أنا آسفة.. متزعلش مني، والله على عيني زعلك يكون مني، سامحني".

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دعاية محل تجاري

وبدا التوقيع على اللافته باسم "لولي" مع اعتذار بجملة "ليت النوايا ترى".

وبعد ساعات من وجود اللافتة في الشارع، كشفت فتيات في الشارع نفسه أن مسؤولين من الحي أزالوها، ورجح الكثير أنه من المحتمل أن تكون دعاية لمحل تجاري كما حدث بعد نشر لافتة في وقت سابق.