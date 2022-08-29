مأساة تهز مصر.. أنقذا أطفالهما من النيران وفارقا الحياة

في مأساة جديدة بمصر، نشب حريق هائل في شقة سكنية بمنطقة القويري في العجمي غرب محافظة الإسكندرية فجر الاثنين، ما أسفر عن مصرع رجل وزوجته بعد تمكنهما من إنقاذ أطفالهما.

ولقي الزوجين خليل إبراهيم (36 عاماً) وولاء جابر أحمد (34 عاماً) حتفهما، بعد نجاحهما في إنقاذ أطفالهما الثلاثة من وسط النيران بإلقائهم من أحد نوافذ الشقة وتسليمهم للجيران.

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حروق وكسور

فيما تعرض الأطفال لإصابات متنوعة ما بين حروق وكسور متفرقة في أنحاء الجسم، وفق وسائل إعلام محلية.

ونقلت سيارات الإسعاف الأطفال الثلاثة، من بينهم رضيع يبلغ 7 أشهر، مباشرة إلى مستشفى العجمي. وخرجت بعد ذلك الأم لكنها فارقت الحياة قبل وصولها المستشفى.

كما نقلت سيارات الإسعاف الأب إلى المستشفى. غير أنه كان في حالة خطيرة نتيجة تواجده لوقت طويل داخل المنزل المشتعل، ليفارق الحياة بعد دقائق معدودة من نقله للمستشفى.

تحقيق عاجل

بدورها تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى الشقق المجاورة.

فيما فتحت النيابة العامة تحقيقاً عاجلاً لكشف أسباب وملابسات الحريق الذي اندلع في الطابق الخامس.