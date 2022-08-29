شاهد.. مصري يستعيد نقوده من "نصاب" في الشارع بعد عام

في واقعة فريدة من نوعها، استطاع شاب مصري استرداد نقود كان منحها قبل عام لرجل ادعى أن ابنته مريضة وتحتاج للعلاج.

ويظهر الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الشاب جالساً في سيارته، عندما طلب منه رجل متوسط العمر مساعدته لعلاج ابنته التي زعم أنها مريضة وفي المستشفى.

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غير أن الشاب فاجأ الرجل وأخذ أمواله التي جمعها (100 جنيه)، قائلاً له: "إنت أخدت مني الفلوس دي أمام أحد المولات لعلاج بنتك من سنة وأنا صدقتك".

فيما أسدى له نصيحة بألا يكرر مثل عمليات النصب هذه حتى لا تصاب ابنته بأذى حقيقي، مشيراً إلى أنه لم يشأ أخذ كل المبلغ منه لتأديبه، إنما اكتفى بأخذ حقه فقط.

يشار إلى أن هذا المشهد يتكرر في مختلف شوارع مصر، مما يدعو للريبة في كثير من الأحيان حول مصداقية القصة التي يتم روايتها.