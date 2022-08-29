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مصر.. القبض على تاجر مخدرات روج لبضاعته على تيك توك

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الشرطة المصرية

مصر.. القبض على تاجر مخدرات روج لبضاعته على تيك توك

دبي - العربية.نت

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تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم الاثنين، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع المواد المخدرة بمنطقة عين شمس في القاهرة.

رصد الفيديو

البداية عندما تم رصد تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع المواد المخدرة بمنطقة عين شمس بالقاهرة، وأمكن تحديد هوية الشخص.

بضاعة جاهزة للبيع

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته كمية من البودر المخدر معدة للبيع.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، بقصد الاتجار واستغلاله لمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لنشاطه الإجرامي.

من جهتها اتخذت القوات الأمنية الإجراءات القانونية ضده، ومن المقرر حبسه على ذمة قضية لحين تحديد موعد لمحاكمته.

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