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مصر.. مصرع ضابطي شرطة في اشتباك مسلح بالأقصر

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الضابطان

مصر.. مصرع ضابطي شرطة في اشتباك مسلح بالأقصر

وقع الحادث أثناء مداهمة قوات الأمن لأحد أوكار تجارة المخدرات في منطقة القرنة بالمحافظة

القاهرة- العربية.نت

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لقي ضابطان من قوة شرطة محافظة الأقصر بصعيد مصر، مصرعهما خلال مداهمة لأحد أوكار تجارة المخدرات في منطقة القرنة بالمحافظة مساء الاثنين.

ووقع تبادل لإطلاق النار خلال الحملة الأمنية الموسعة التي شنتها مديرية أمن الأقصر للقبض على الخارجين عن القانون الذين يشكلون بؤرة إجرامية بقرية المريس التابعة لمركز القرنة غربي المحافظة.

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تعزيزات أمنية

ووفقا لمصدر أمني مصري، فإنه فور وصول عناصر الشرطة إلى موقع الحادث بادرهم الخارجون عن القانون بإطلاق النيران، ما أدى إلى مقتل الرائد أحمد الضبيعي والنقيب مصطفى علام معاوني المباحث بمركز شرطة القرنة.

وعلى ذلك، قامت مديرية الأمن بإرسال تعزيزات إلى القوات المشتبكة مع العناصر الإجرامية ونجحت في ضبط عدد منهم، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات.

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