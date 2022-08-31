جريمة صادمة بمصر.. قتلا ابن الستة أعوام بسبب "علبة حلوى"

في جريمة صادمة، أقدم عامل بمحافظة الدقهلية في مصر على قتل ابن زوجته بعدما اعتدى عليه بالضرب بمساعدة شقيقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بسبب تناوله حلوى خاصة بالجانيين.

وبدأت القصة، عندما تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مستشفى شربين العام، بوصول الطفل ذو الـ6 أعوام، جثة هامدة ومصابا بكدمات متفرقة بالجسم إثر تعد من آخرين.

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ضرب أفضى إلى موت

وكشفت سلطات الأمن، أنه بالانتقال والفحص وسؤال والدته البالغة من العمر 42 عاما وهي ربة منزل، اتهمت كلا من "هاني.ش" 45 عاما عامل متزوجة منه عرفيا، وشقيقه ويدعى شريف ويبلغ 35 عاما بقتل نجلها، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقالت الأم في بلاغها، إن زوجها وشقيقه تعدَّيا بالضرب بالأيدي وخرطوم مياه بلاستيكي على نجلها صاحب الـ6 سنوات داخل مزرعة دواجن يعمل معهما بها، ما تسبب في إصابته التي أودت بحياته بعد فشل علاجه بالمستشفى.

البحث عن الجناة

وكشفت الأم في البلاغ أن سبب الاعتداء على نجلها، هو تناوله من علبة حلوى كانت تخص الجاني وشقيقه خلال انشغالهما بعملهما في المزرعة التي يعملان بها، وأن والد الطفل متوفى، وقد تزوجت من الجاني عرفيًا، وطلبت منه اصطحاب نجلها للعمل معه حتى يتعلم المجني عليه الاعتماد على نفسه.

ومن جانبها، تكثف المباحث الجنائية في محافظة الدقهلية المصرية من جهودها لسرعة ضبط وإحضار المتهمين، عقب صدور أمر رسمي من النيابة بسرعة القبض عليهما.